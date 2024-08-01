مسؤول أميركي يكشف كيف تم اغتيال هنية في طهران

وأضاف المسؤول أن العبوة التي استهدفت هنية كانت مخبأة قبل نحو شهرين في دار الضيافة.
وأشار إلى أنه لم يتضح بعد كيف أخفيت العبوة بمقر إقامة إسماعيل هنية بطهران.
وقال إن التخطيط لاغتيال هنية في طهران استغرق شهورا وتطلب مراقبة مكثفة للمبنى.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها أن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا واشنطن وحكومات غربية على تفاصيل العملية بعد تنفيذها مباشرة.
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