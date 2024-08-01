مسؤول أميركي يكشف كيف تم اغتيال هنية في طهران

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية تم بعبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران.



وأضاف المسؤول أن العبوة التي استهدفت هنية كانت مخبأة قبل نحو شهرين في دار الضيافة.



وأشار إلى أنه لم يتضح بعد كيف أخفيت العبوة بمقر إقامة إسماعيل هنية بطهران.



وقال إن التخطيط لاغتيال هنية في طهران استغرق شهورا وتطلب مراقبة مكثفة للمبنى.