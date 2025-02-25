مسؤول إسرائيلي: أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل

واضاف ان أزمة صفقة الأسرى كانت غير ضرورية على الإطلاق.
وبين ان الأزمة نشأت بسبب قرار نتنياهو تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
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