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مسؤول إسرائيلي: أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل

مسؤول إسرائيلي: أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل
نتنياهو
الثلاثاء، 25-02-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري-   افاد موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع ان أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل.

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واضاف ان  أزمة صفقة الأسرى كانت غير ضرورية على الإطلاق.


وبين ان الأزمة نشأت بسبب قرار نتنياهو تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

 
gnews

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