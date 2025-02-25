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مسؤول إسرائيلي: الحكومة مهتمة بمراسم حماس بدلا من استعادة المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 25-02-2025 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع والا عن مسؤول إسرائيلي رفيع ان حكومة بنيامين نتنياهو ألقت حجرا في البئر والآن تحاول إخراجه.

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وأضاف انه في الحكومة من يهتم بمراسم حماس بدلا من استعادة جثث المحتجزين.


وبين ان نتنياهو مهتم بالاتفاق مع حماس للإفراج عن مزيد من المحتجزين دون إنهاء الحرب.


وتابع ان حماس قد توافق على مفاوضات لتمديد الاتفاق، لكنها ستطالب بالكثير وتعطي القليل.


 
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