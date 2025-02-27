 
الخميس 2025-02-27 10:11 م
 

مسؤول إسرائيلي: السنوار خطط لهجوم 7 أكتوبر منذ 2017

السنوار
السنوار
الخميس، 27-02-2025 08:56 م

الوكيل الإخباري-   افادت وكالة أ.ب عن مسؤول عسكري إسرائيلي ان 7 أكتوبر كان فشلا ذريعا.

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وأضافت ان معلوماتنا الاستخباراتية تظهر أن السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر في 2017.


وبين ان القادة العسكريون توقعوا غزوا بريا من 8 نقاط حدودية لكن حماس هاجمت عبر أكثر من 60.


وتابع ان الفوضى إثر هجوم 7 أكتوبر أدت إلى حوادث نيران صديقة لكنها لم تكن كثيرة.

 
gnews

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