مسؤول إسرائيلي: السنوار خطط لهجوم 7 أكتوبر منذ 2017

وأضافت ان معلوماتنا الاستخباراتية تظهر أن السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر في 2017.
وبين ان القادة العسكريون توقعوا غزوا بريا من 8 نقاط حدودية لكن حماس هاجمت عبر أكثر من 60.
وتابع ان الفوضى إثر هجوم 7 أكتوبر أدت إلى حوادث نيران صديقة لكنها لم تكن كثيرة.
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