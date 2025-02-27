مسؤول إسرائيلي: السنوار خطط لهجوم 7 أكتوبر منذ 2017

الوكيل الإخباري- افادت وكالة أ.ب عن مسؤول عسكري إسرائيلي ان 7 أكتوبر كان فشلا ذريعا.

اضافة اعلان



وأضافت ان معلوماتنا الاستخباراتية تظهر أن السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر في 2017.



وبين ان القادة العسكريون توقعوا غزوا بريا من 8 نقاط حدودية لكن حماس هاجمت عبر أكثر من 60.