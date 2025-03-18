مسؤول إسرائيلي: ترامب منحنا الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على قطاع غزة.

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