مسؤول إسرائيلي: ترامب منحنا الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على غزة

ووفق الصحيفة أشار المسؤول الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا قبل بدء العملية في قطاع غزة.
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