مسؤول إسرائيلي: سنفرج عن مئات السجناء الفلسطينيين

وأضافت "سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بحرية بموجب الاتفاق".
وتابعت "الجيش سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بممر فيلادلفيا".
وبينت "سنحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل".
وأكدت "المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تبدأ اليوم 16 لتنفيذ الاتفاق".
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