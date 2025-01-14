مسؤول إسرائيلي: سنفرج عن مئات السجناء الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- قالت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي "سنفرج بموجب الاتفاق عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين".

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وأضافت "سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بحرية بموجب الاتفاق".



وتابعت "الجيش سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بممر فيلادلفيا".



وبينت "سنحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل".