مسؤول إسرائيلي: قطر سلمت إسرائيل وحماس اقتراحا محدثا لصفقة الأسرى

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع أكسيوس ان قطر سلمت إسرائيل وحماس اقتراحا محدثا لصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار.

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وبين ان الاقتراح يتضمن في الأساس تغييرات في صياغة عدد من البنود وليس تغييرات جوهرية.



وأضاف ان الاقتراح الجديد يتيح فرصة جيدة للانتقال لمحادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس.