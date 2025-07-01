مسؤول إسرائيلي: قطر سلمت إسرائيل وحماس اقتراحا محدثا لصفقة الأسرى

وبين ان الاقتراح يتضمن في الأساس تغييرات في صياغة عدد من البنود وليس تغييرات جوهرية.
وأضاف ان الاقتراح الجديد يتيح فرصة جيدة للانتقال لمحادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس.
وأشار الى ان حماس لم ترد بعد على الاقتراح الجديد والمفاوضات ستكون طويلة وصعبة ومتوترة.
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