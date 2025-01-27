مسؤول إسرائيلي: معظم الاسرى بقائمة حماس على قيد الحياة

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن القائمة تتفق مع ما هو معروف في تل أبيب، وأن هناك 18 أسيرا على قيد الحياة إضافة لـ8 جثث.
-
أخبار متعلقة
-
قطر: عود النازحين لشمال غزة صباح اليوم وتسليم المحتجزة أربيل يهود قبل الجمعة
-
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عودة النازحين إلى شمال غزة الاثنين
-
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستسمح بعودة سكان غزة صباح الاثنين
-
قيادي بالقسام: المقاومة اقترحت زيادة أعداد الأسرى في عملية التبادل
-
شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا
-
سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآليات للاحتلال بجنين
-
شهيد و15 جريحًا برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة
-
الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمال القدس وسط مواجهات