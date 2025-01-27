مسؤول إسرائيلي: معظم الاسرى بقائمة حماس على قيد الحياة

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن معظم الأسرى في القائمة التي قدمتها حماس للوسطاء للمرحلة الأولى على قيد الحياة. اضافة اعلان





وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن القائمة تتفق مع ما هو معروف في تل أبيب، وأن هناك 18 أسيرا على قيد الحياة إضافة لـ8 جثث.