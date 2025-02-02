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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يقرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض

نتنياهو
نتنياهو
الأحد، 02-02-2025 01:44 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع ان نتنياهو يقرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض ويفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه بترامب.

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وأضاف أن رئيسا الموساد والشاباك حذرا من أن هذا التغيير قد يضر بمفاوضات المرحلة الثانية.


وبين أن رئيسا الموساد والشاباك أكدا أن المفاوضات تتم مع حماس عبر قطر ومصر لا واشنطن.

 
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