مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يقرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض

الوكيل الإخباري- أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع ان نتنياهو يقرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض ويفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه بترامب.

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وأضاف أن رئيسا الموساد والشاباك حذرا من أن هذا التغيير قد يضر بمفاوضات المرحلة الثانية.