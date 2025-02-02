مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يقرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض

وأضاف أن رئيسا الموساد والشاباك حذرا من أن هذا التغيير قد يضر بمفاوضات المرحلة الثانية.
وبين أن رئيسا الموساد والشاباك أكدا أن المفاوضات تتم مع حماس عبر قطر ومصر لا واشنطن.
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