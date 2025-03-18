مسؤول إسرائيلي: واشنطن تدعمنا بشكل كامل

وأضاف "سنصعد كل بضعة أيام ردودنا وحماس بحاجة إلى الاستيقاظ والموافقة على الصفقة".
وبين ان الوسطاء يبذلون جهودا حثيثة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
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