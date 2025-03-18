مسؤول إسرائيلي: واشنطن تدعمنا بشكل كامل

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي "واشنطن تدعمنا بشكل كامل".

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وأضاف "سنصعد كل بضعة أيام ردودنا وحماس بحاجة إلى الاستيقاظ والموافقة على الصفقة".