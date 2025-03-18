 
الثلاثاء 2025-03-18 11:51 م
 

مسؤول إسرائيلي: واشنطن تدعمنا بشكل كامل

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
 
الثلاثاء، 18-03-2025 11:43 م

الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي "واشنطن تدعمنا بشكل كامل".

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وأضاف "سنصعد كل بضعة أيام ردودنا وحماس بحاجة إلى الاستيقاظ والموافقة على الصفقة".


 وبين ان الوسطاء يبذلون جهودا حثيثة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

 
 
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