 
الثلاثاء 2024-10-22 11:51 ص
 
 

مسؤول دبلوماسي: حماس لا تتراجع عن مطالبها

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عناصر من حماس
الثلاثاء، 22-10-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري- نقلت "سي إن إن" عن مسؤول دبلوماسي أنه من الواضح أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تتراجع عن مطالبها للتوصل إلى وقف للحرب وتبادل الأسرى مع الاحتلال.

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وقالت إن حماس لن تنظر بالصفقة التي طرحت قبل وفاة زعيمها يحيى السنوار.

 

وفي اليوم الـ382 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أسفر القصف المتواصل على القطاع عن عشرات الشهداء والجرحى، بينهم شهداء في استهداف مركز إيواء تابع للأونروا بمخيم جباليا.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 
gnews

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