مسؤول دبلوماسي: حماس لا تتراجع عن مطالبها

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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