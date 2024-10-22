مسؤول دبلوماسي: حماس لا تتراجع عن مطالبها

الوكيل الإخباري- نقلت "سي إن إن" عن مسؤول دبلوماسي أنه من الواضح أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تتراجع عن مطالبها للتوصل إلى وقف للحرب وتبادل الأسرى مع الاحتلال.

اضافة اعلان

وقالت إن حماس لن تنظر بالصفقة التي طرحت قبل وفاة زعيمها يحيى السنوار.

وفي اليوم الـ382 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أسفر القصف المتواصل على القطاع عن عشرات الشهداء والجرحى، بينهم شهداء في استهداف مركز إيواء تابع للأونروا بمخيم جباليا.