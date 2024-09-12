مسؤول سابق بالشاباك: قوة حماس رادعة لمنع سيطرة طرف آخر على غزة

وزعم أن حماس في وضع صعب، لكنه أكد أنها لم تُهزم، مشيرا إلى أنه كان يتوقع نتائج أفضل للقتال الدائر منذ قرابة عام في قطاع غزة.
وأكد المسؤول الإسرائيلي -وفقا للصحيفة- أن الضغط العسكري في القطاع غير كافs، وأن على إسرائيل أن تجعل حماس تدرك أنها بحاجة إلى الصفقة.
واعترف أن القضاء على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أمر صعب للغاية ولا يخدم كافة الأهداف لكنه ضروري حسب قوله.
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