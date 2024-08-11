مسؤول سابق في الموساد: السنوار لم يضعف بل ازداد قوة خلافا لكل التقديرات

واعتبر إيغرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على "صفقة مروعة" لإسرائيل بسبب الضغط الشعبي والدولي، وقال "الصفقة الحالية تعني أننا سنستعيد عددا قليلا جدا من المختطفين، وستعيد حماس لتكون صاحبة السيادة في غزة".
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