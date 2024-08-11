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مسؤول سابق في الموساد: السنوار لم يضعف بل ازداد قوة خلافا لكل التقديرات

السنوار
السنوار




 

الأحد، 11-08-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة معاريف عن رامي إيغرا رئيس شعبة الأسرى والمفقودين السابق في الموساد قوله إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار لم يضعف بل ازداد قوة خلافا لكل التقديرات.


واعتبر إيغرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على "صفقة مروعة" لإسرائيل بسبب الضغط الشعبي والدولي، وقال "الصفقة الحالية تعني أننا سنستعيد عددا قليلا جدا من المختطفين، وستعيد حماس لتكون صاحبة السيادة في غزة".

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