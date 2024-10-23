مسؤول طبي بغزة: الوضع كارثي في كل مستشفيات القطاع

وأضاف أن مستشفيات شمالي قطاع غزة خرجت كلها عن الخدمة مبينا ان
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يخلي بالقوة مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا
-
42 شهيدا بغارات للاحتلال على القطاع منذ الفجر
-
مستشفى كمال عدوان: الوضع كارثي وخرجنا تقريبا عن الخدمة
-
صحة غزة: الاحتلال يحرم أطفال غزة من التطعيم
-
وقفة دعم وإسناد في جنين للكوادر الطبية بغزة
-
مناشدات من غزة لإرسال أكفان لمستشفيات شمال القطاع
-
مستوطنون يهدمون 15 منزلا شرقي مدينة الخليل ويستولون على محتوياتها
-
لأداء "السجود الملحمي" .. 678 مستوطنا يهوديا يقتحمون الأقصى