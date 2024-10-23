مسؤول طبي بغزة: الوضع كارثي في كل مستشفيات القطاع

الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة ان الوضع الآن كارثي في كل مستشفيات قطاع غزة.

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وأضاف أن مستشفيات شمالي قطاع غزة خرجت كلها عن الخدمة مبينا ان المستلزمات الطبية نفدت من مستشفى كمال عدوان.

وبين ان الاحتلال يدمر المستشفيات لمنع صمود الفلسطينيين في وجهه

ويستمر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.



