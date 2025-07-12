مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: حرب حماس مبنية على نقاط ضعفنا

وقال إن حماس تعمل في خلايا صغيرة ولديها متفجرات أسقطها الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن هذه حرب عبوات وحماس تنصب كمائن وتبادر بالسيطرة على نقاط الضعف.
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