السبت 2025-07-12 07:44 م
 

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: حرب حماس مبنية على نقاط ضعفنا

ب
أرشيفية
 
السبت، 12-07-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري سابق في الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس حظيت بوقت كافٍ لدراسة عمل الجيش واستغلت ذلك لصالحها، وهي حرب مبنية على نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي.

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وقال إن حماس تعمل في خلايا صغيرة ولديها متفجرات أسقطها الجيش الإسرائيلي.


وأضاف أن هذه حرب عبوات وحماس تنصب كمائن وتبادر بالسيطرة على نقاط الضعف.

 
 
gnews

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