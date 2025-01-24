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مسؤول فلسطيني يحذر من إبادة إسرائيلية بمخيم جنين كغزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 24-01-2025 01:23 ص
الوكيل الإخباري-   حذر نائب محافظ جنين منصور السعدي، من مخطط للجيش الإسرائيلي لتنفيذ اجتياح كبير لوسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مشبها ما قد ينتظر المخيم بحملة "الإبادة" التي نفذتها تل أبيب في شمال غزة.اضافة اعلان


وقال السعدي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت المداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول والخروج منها، محذرا من مخطط إسرائيلي لتنفيذ اجتياح كبير لوسط المخيم في ظل عمليات هدم مستمرة للبنايات والمنازل المحيطة به.

وشبه المسؤول الفلسطيني ما ينتظر المخيم في ظل هذا المخطط المرتقب بأنه قد يكون "تكرار لما جرى في شمال قطاع غزة من حملة إبادة ممنهجة" بدأت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وحتى وقف إطلاق النار بالقطاع في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
 
gnews

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