مسؤول فلسطيني يحذر من إبادة إسرائيلية بمخيم جنين كغزة

وقال السعدي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت المداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول والخروج منها، محذرا من مخطط إسرائيلي لتنفيذ اجتياح كبير لوسط المخيم في ظل عمليات هدم مستمرة للبنايات والمنازل المحيطة به.
وشبه المسؤول الفلسطيني ما ينتظر المخيم في ظل هذا المخطط المرتقب بأنه قد يكون "تكرار لما جرى في شمال قطاع غزة من حملة إبادة ممنهجة" بدأت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وحتى وقف إطلاق النار بالقطاع في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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