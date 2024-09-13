مساع دبلوماسية أميركية لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وأعلن كيربي أن جميع الأطراف عملت طوال الأسبوع الجاري من أجل إيجاد طريق للمضي قدما بشأن اتفاق وقف لإطلاق النار.
يأتي ذلك فيما دعا اجتماع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في مدريد لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإفراج متبادل عن الأسرى.
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