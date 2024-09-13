مساع دبلوماسية أميركية لبحث وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة إن واشنطن تواصل محادثاتها مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل التوصل لنص اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يمكن أن يحظى بموافقة جميع الأطراف.

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وأعلن كيربي أن جميع الأطراف عملت طوال الأسبوع الجاري من أجل إيجاد طريق للمضي قدما بشأن اتفاق وقف لإطلاق النار.