 
السبت 2025-02-22 10:59 م
 

مستشار المرشد الإيراني: مخطط التهجير بغزة لا يمكن تنفيذه

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني
علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني
السبت، 22-02-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   قال مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني ان مخطط التهجير ظلم واضح ولا يمكن تنفيذه وأهل غزة لن يتخلوا عن أرضهم.

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واضاف ان حماس لديها تنظيم قوي وإسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة في غزة.


وبين انه سيتضح للحكومة اللبنانية لاحقا أنه لا يمكن العيش بأمان في مواجهة إسرائيل دون المقاومة.

 
gnews

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