مستشار المرشد الإيراني: مخطط التهجير بغزة لا يمكن تنفيذه

الوكيل الإخباري- قال مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني ان مخطط التهجير ظلم واضح ولا يمكن تنفيذه وأهل غزة لن يتخلوا عن أرضهم.

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واضاف ان حماس لديها تنظيم قوي وإسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة في غزة.