مستشفى العودة "شمال غزة" مهدد بالتوقف عن تقديم خدماته

وأكد صالحة في بيان، أن المستشفى لا تستطيع التعامل مع الكم الهائل من الحالات التي بحاجة لرعاية صحية وبحاجة لتخصصات مختلفة غير متوفرة في شمال غزة.
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