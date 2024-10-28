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مستشفى العودة "شمال غزة" مهدد بالتوقف عن تقديم خدماته

غزة
غزة
الإثنين، 28-10-2024 04:46 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى العودة شمال غزة محمد صالحة يوم الأحد، إن المستشفى مهدد بالتوقف الكامل عن الخدمة في حال لم يتم تزويده بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيله.اضافة اعلان


وأكد صالحة في بيان، أن المستشفى لا تستطيع التعامل مع الكم الهائل من الحالات التي بحاجة لرعاية صحية وبحاجة لتخصصات مختلفة غير متوفرة في شمال غزة.
 
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