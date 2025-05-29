مستشفى العودة في غزة: قوات الاحتلال بدأت عملية إجلاء قسرية للمرضى والموظفين

08:41 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى العودة الواقع في شمال غزة، الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إجلاء قسرية للمرضى والعاملين فيه، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في القطاع. اضافة اعلان





وأورد المستشفى في بيان "تقوم قوات الاحتلال في هذه الأثناء بعملية إجلاء قسرية للمرضى والطواقم الطبية من داخل مستشفى العودة في تل الزعتر، المستشفى الوحيد الذي كان لا يزال يعمل شمال قطاع غزة".



وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد "أيام من الحصار والاستهداف المتكرر للمستشفى، مما يشكل تهديدا مباشرا على الحق في الصحة والحياة، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".