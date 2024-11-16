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مستشفى العودة مهدد بالتوقف الكامل بسبب عدم تزويده بالإمدادات الطبية والوقود

مستشفى العودة في قطاع غزة
مستشفى العودة في قطاع غزة
السبت، 16-11-2024 01:07 م
الوكيل الإخباري-قالت جمعية العودة الصحية في قطاع غزة، إن مستشفى العودة في شمال القطاع منذ أكثر من 40 يومًا لم يزود بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيله.اضافة اعلان


وحذرت الجمعية في بيان صحفي، اليوم السبت، من أن الجميع أمام كارثة حقيقية في حال التوقف الكامل لمستشفى العودة عن تقديم خدماته وخصوصًا توقف إجراء العمليات المنقذة للحياة.

وأشارت الى ان قوات الاحتلال لم تسمح لمستشفى العودة بشمال غزة بتعبئة أسطوانات الأكسجين، الأمر الذي يهدد حياة عشرات المرضى والمصابين.

كما أشارت الى نقص الطعام في شمال غزة ككل ومستشفى العودة خصوصا ما يهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين، مؤكدة أنه يتم يوميا تسجيل حالات سوء تغذية بسبب المجاعة.

ودعت الجمعية، منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة وكل أحرار العالم بالضغط على الاحتلال لإدخال وفود طبية لشمال قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية في مستشفى العودة، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والطعام ليتمكن المستشفى من تقديم خدماته للمرضى والمصابين.

بترا
 
gnews

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