مستشفى المعمداني يناشد الفلسطينيين الإسراع بالتبرع بالدم

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن مستشفى المعمداني في غزة يناشد الفلسطينيين الإسراع بالتبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين. اضافة اعلان





وكانت إسرائيل قد ارتكبت في هذا المستشفى واحدة من أبشع المجازر في القطاع، إذ استهدفت طائراتها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.