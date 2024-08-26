مستشفى شهداء الأقصى: مستمرون بالعمل رغم تهديدات الاحتلال

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى وتمسك الطواقم الصحية بعملهم، برغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي أن محيط المستشفى منطقة عمليات. اضافة اعلان





وتحدثت الوزارة في بيان صحفي عن قرابة 100 مريض لا يزالون في المستشفى، منهم 7 في العناية المركزة، بعد أن تسبب إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى منطقة عمليات بحدوث حالة هلع بين المرضى وهروب عدد منهم من المستشفى .

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