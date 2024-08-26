مستشفى شهداء الأقصى: مستمرون بالعمل رغم تهديدات الاحتلال

وتحدثت الوزارة في بيان صحفي عن قرابة 100 مريض لا يزالون في المستشفى، منهم 7 في العناية المركزة، بعد أن تسبب إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى منطقة عمليات بحدوث حالة هلع بين المرضى وهروب عدد منهم من المستشفى .
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