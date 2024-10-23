 
الأربعاء 2024-10-23 05:16 م
 

مستشفى كمال عدوان: الوضع كارثي وخرجنا تقريبا عن الخدمة

غزة
غزة
الأربعاء، 23-10-2024 04:53 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية ، ان الوضع كارثي والمستشفى خرج تقريبا عن الخدمة وكل المستلزمات الأساسية نفذت.اضافة اعلان


وتابع : كل دقيقة تمر قد تودي بحياة المصابين في المستشفى.
 
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