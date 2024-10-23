مستشفى كمال عدوان: الوضع كارثي وخرجنا تقريبا عن الخدمة

وتابع : كل دقيقة تمر قد تودي بحياة المصابين في المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
صحة غزة: الاحتلال يحرم أطفال غزة من التطعيم
-
وقفة دعم وإسناد في جنين للكوادر الطبية بغزة
-
مناشدات من غزة لإرسال أكفان لمستشفيات شمال القطاع
-
مستوطنون يهدمون 15 منزلا شرقي مدينة الخليل ويستولون على محتوياتها
-
لأداء "السجود الملحمي" .. 678 مستوطنا يهوديا يقتحمون الأقصى
-
أكثر من ثلاثة قرون لعودة غزة كما كانت قبل أكتوبر العام الماضي
-
بلينكن: نرفض إعادة احتلال غزة ولدينا خطط لمستقبل القطاع بعد الحرب
-
13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة