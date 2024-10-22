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مستشفيات شمال غزّة مهدّدة بانهيار كامل

جانب من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة
غزّة
الثلاثاء، 22-10-2024 06:17 م

الوكيل الإخباري-   حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، من انهيار كامل لمستشفيات شمالي قطاع غزّة، وخروجها عن الخدمة خلال أشدّ أوقات الطوارئ صعوبةً وأقساها مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي وتكثيفه لليوم السابع عشر على التوالي في المحافظة.

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ونبّه المركز في بيان إلى تكرار الاستهداف المتعمد للمستشفيات في قطاع غزّة، وقصفها واستشهاد من فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين وحصارها وإخلائها بالقوة، على الرغم من محاولات إعادة التأهيل الجزئية لبعض تلك المستشفيات، إلا أنّ قوات الاحتلال تُصرّ على استهدافها المرة تلو الأخرى، وترك المدنيين بلا مستشفيات تعالجهم وهو ما يشكل جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 
gnews

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