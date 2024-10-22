مستشفيات شمال غزّة مهدّدة بانهيار كامل

ونبّه المركز في بيان إلى تكرار الاستهداف المتعمد للمستشفيات في قطاع غزّة، وقصفها واستشهاد من فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين وحصارها وإخلائها بالقوة، على الرغم من محاولات إعادة التأهيل الجزئية لبعض تلك المستشفيات، إلا أنّ قوات الاحتلال تُصرّ على استهدافها المرة تلو الأخرى، وترك المدنيين بلا مستشفيات تعالجهم وهو ما يشكل جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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