مستشفيات شمال غزّة مهدّدة بانهيار كامل

الوكيل الإخباري- حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، من انهيار كامل لمستشفيات شمالي قطاع غزّة، وخروجها عن الخدمة خلال أشدّ أوقات الطوارئ صعوبةً وأقساها مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي وتكثيفه لليوم السابع عشر على التوالي في المحافظة.

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