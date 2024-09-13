مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا بالأدوية

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الوكيل الإخباري- تعاني المستشفيات المتبقية في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، من وضع شديد الصعوبة نتيجة خسارة معظم المعدات الأساسية.

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