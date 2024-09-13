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مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا بالأدوية

سيارة اسعاف فلسطينية
سيارة اسعاف فلسطينية
الجمعة، 13-09-2024 11:59 ص

الوكيل الإخباري-     تعاني المستشفيات المتبقية في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، من وضع شديد الصعوبة نتيجة خسارة معظم المعدات الأساسية.

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وتشير وزارة الصحة إلى نقص في الأدوية الأساسية فاقت نسبته 60% وأكثر من 85% بالنسبة للأدوية التخصصية لعلاج السرطان وغسيل الكلى.

 
gnews

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