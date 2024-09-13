مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا بالأدوية

وتشير وزارة الصحة إلى نقص في الأدوية الأساسية فاقت نسبته 60% وأكثر من 85% بالنسبة للأدوية التخصصية لعلاج السرطان وغسيل الكلى.
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