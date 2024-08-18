مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل

من جهته، أكد صهيب الهمص مدير المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع أن المستشفى يعاني نقصا حادا في الأطباء والأدوية والوقود، وأنه أوقف العمليات الجراحية لنقص الوسائل والأدوية.
وأضاف الهمص نشهد انهيارًا للمنظومة الصحية وعجزًا عن التكفل بالمرضى وحالات الإصابة المتزايدة جراء القصف الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
-
22 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة
-
مستوطنون يقتلعون شتلات زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل
-
بلينكن يزور إسرائيل للمرة التاسعة منذ بدء الحرب على غزة
-
11 شهيدا بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
-
الأونروا: الاحتلال يقلص المنطقة الإنسانية في غزة إلى 11%
-
الصحة الفلسطينية ستنفذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة