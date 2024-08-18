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مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل

مستشفيات قطاع غزة
مستشفيات قطاع غزة




 

الأحد، 18-08-2024 01:03 م
الوكيل الإخباري-   قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة للجزيرة إن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود وعدم توفر المستلزمات الطبية.

من جهته، أكد صهيب الهمص مدير المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع أن المستشفى يعاني نقصا حادا في الأطباء والأدوية والوقود، وأنه أوقف العمليات الجراحية لنقص الوسائل والأدوية.

وأضاف الهمص نشهد انهيارًا للمنظومة الصحية وعجزًا عن التكفل بالمرضى وحالات الإصابة المتزايدة جراء القصف الإسرائيلي.
gnews

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