مستشفيان في غزة معرضان للخروج عن الخدمة

كما قال مدير مستشفى كمال عدوان إن المستشفى سيخرج عن الخدمة خلال 48 ساعة لنفاد الوقود والمستلزمات الطبية.
ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، مما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.
وخلّفت هذه "الحرب الدموية" على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.
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