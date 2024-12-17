"مستعربون" يختطفون شابا في نابلس

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعربين اختطفوا الشاب محمد المدني بعد اعتراض مركبته في حي رفيديا غرب نابلس.
وفا
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