 
الثلاثاء 2024-12-17 12:48 م
 

"مستعربون" يختطفون شابا في نابلس

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 11:48 ص
الوكيل الإخباري-اختطفت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الثلاثاء، شابا من حي رفيديا في مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعربين اختطفوا الشاب محمد المدني بعد اعتراض مركبته في حي رفيديا غرب نابلس.

وفا
 
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