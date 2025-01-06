 
الإثنين 2025-01-06 04:08 م
 

مستعمرون بلباس جيش الاحتلال يعترضون مركبة وزير فلسطيني

أثناء اعتراض المستعمرين لموكب الوزير
أثناء اعتراض المستعمرين لموكب الوزير
الإثنين، 06-01-2025 02:38 م
الوكيل الإخباري-   اعترض مستعمرون، ظهر اليوم الاثنين، مركبة وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي، في مسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية على موقعها الإلكتروني، بأن عصابات المستعمرين بلباس جيش الاحتلال اعترضت مركبة الوزير حجاوي خلال زيارته الميدانية لمنطقة مسافر يطا، واحتجزتها مع مركبات الوفد المرافق.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

الطفيلة

أخبار محلية فتح وإعادة تأهيل طرق زراعية في لواء بصيرا

مقبرة

أخبار محلية السفير العراقي يزور مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق

جعفر حسان خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة البامارل

أخبار محلية اتفاقية بين "البوتاس" و"البامارل" الأميركية للتوسع في "برومين الأردن"

جانب من الثلوج

عربي ودولي بريطانيا.. اضطرابات في حركة السفر مع استمرار التحذيرات من الطقس السيء

ا

عربي ودولي ماسك: لو لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية لضاعت الحضارة

بقلا

أخبار الشركات سامسونج و’Instacart’ تتعاونان لتقديم تجربة مطبخ متطورة بتقنيات مبتكرة

عناصر من جهاز مكافحة المخدرات - أرشيفية

أخبار محلية مكافحة المخدرات: قدمنا 8 شهداء في عمليات مكافحة هذه الآفة

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية "البحوث الزراعية" يوظف الذكاء الاصطناعي لتوثيق مواقع مزارع النخيل



 




الأكثر مشاهدة