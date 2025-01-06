مستعمرون بلباس جيش الاحتلال يعترضون مركبة وزير فلسطيني

وأفادت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية على موقعها الإلكتروني، بأن عصابات المستعمرين بلباس جيش الاحتلال اعترضت مركبة الوزير حجاوي خلال زيارته الميدانية لمنطقة مسافر يطا، واحتجزتها مع مركبات الوفد المرافق.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
أبو عبيدة يعلق على عملية قلقيلية البطولية: لن ينعم الاحتلال بالأمن
-
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,854 شهيدا و109,139 مصابا
-
140 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى
-
مقتل 3 إسرائيليين في عملية بطولية بالقرب من قلقيلية
-
لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شمالي الضفة الغربية - فيديو
-
الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
-
ارتفاع محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج
-
شهيدان بقصف استهدف مزارعين شمالي رفح