مستعمرون يجبرون عائلة على إخلاء مسكنها وأرضها جنوب نابلس

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن مستعمرين أجبروا عائلة عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها بالقرب من منطقة عين دوما، تحت تهديد السلاح.
وأضاف دوابشة، أن الكثير من الأهالي أجبروا على إخلاء هذه الأراضي بتهديد من الاحتلال ومستعمريه، خاصة في خربة عين الرشراش، بالإضافة إلى الاستيلاء على مئات الدونمات.
وفا
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