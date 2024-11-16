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مستعمرون يجبرون عائلة على إخلاء مسكنها وأرضها جنوب نابلس

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 16-11-2024 11:40 ص
الوكيل الإخباري-  أجبر مستعمرون، اليوم السبت، عائلة المواطن الفلسطيني علي عيد عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها في قرية دوما جنوب نابلس.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن مستعمرين أجبروا عائلة عراعرة على إخلاء مسكنها وأرضها بالقرب من منطقة عين دوما، تحت تهديد السلاح.

وأضاف دوابشة، أن الكثير من الأهالي أجبروا على إخلاء هذه الأراضي بتهديد من الاحتلال ومستعمريه، خاصة في خربة عين الرشراش، بالإضافة إلى الاستيلاء على مئات الدونمات.

وفا
 
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