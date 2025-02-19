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مستعمرون يحتجزون مركبة عمومية في سهل سبسطية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 02:14 م
الوكيل الإخباري-  احتجز مستعمرون، اليوم الأربعاء، مركبة عمومية في سهل سبسطية شمال غرب نابلس.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مستعمرين لاحقوا إحدى المركبات العمومية، التي كانت تسلك طريقا ترابيا في سهل سبسطية، وما زالوا يحتجزون المركبة وسائقها منذ ثلاث ساعات دون معرفة مصير من بداخلها.

وفا
 
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