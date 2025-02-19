مستعمرون يحتجزون مركبة عمومية في سهل سبسطية

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مستعمرين لاحقوا إحدى المركبات العمومية، التي كانت تسلك طريقا ترابيا في سهل سبسطية، وما زالوا يحتجزون المركبة وسائقها منذ ثلاث ساعات دون معرفة مصير من بداخلها.
وفا
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