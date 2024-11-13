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مستعمرون يحرقون ثلاث مركبات في الشيخ جراح

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 13-11-2024 11:25 ص
الوكيل الإخباري-  أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، في 3 مركبات، في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفاد المواطن الفلسطيني جواد برقان، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا الحي و أضرموا النيران في مركبته، و مركبتين في المنطقة.

وفا
 
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