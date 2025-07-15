الثلاثاء 2025-07-15 01:09 ص
 

مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله
مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله
 
الثلاثاء، 15-07-2025 12:29 ص
الوكيل الإخباري- أحرق مستعمرون، الليلة، مشطب مركبات، في قرية برقا، شرق رام الله.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، بأن مستعمرين اقتحموا الجهة الغربية من القرية وأحرقوا مشطب مركبات يعود للمواطن الفلسطيني محمد صابر، مضيفا أن جنود الاحتلال حضروا إلى المنطقة عقب هجوم المستعمرين.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.

وفا
 
 
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