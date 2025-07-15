مستعمرون يحرقون ساحة مركبات خردة شرق رام الله

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، بأن مستعمرين اقتحموا الجهة الغربية من القرية وأحرقوا مشطب مركبات يعود للمواطن الفلسطيني محمد صابر، مضيفا أن جنود الاحتلال حضروا إلى المنطقة عقب هجوم المستعمرين.
وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.
وفا
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