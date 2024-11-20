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مستعمرون يحرقون مركبات للمواطنين في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله

مستعمرون يشعلون النار بمركبات الفلسطينيين
مستعمرون يشعلون النار بمركبات الفلسطينيين
الأربعاء، 20-11-2024 08:17 ص
الوكيل الإخباري-  أحرق مستعمرون، فجر اليوم الأربعاء، مركبات لفلسطينيين، في بلدة المزرعة الغربية، شمال رام الله.اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بعدد من المركبات أمام أحد المنازل في المزرعة الغربية.

وفي الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفيمبر الجاري، هاجم مستعمرون، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وأحرقوا 20 مركبة.

وفا
 
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