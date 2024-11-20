مستعمرون يحرقون مركبات للمواطنين في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بعدد من المركبات أمام أحد المنازل في المزرعة الغربية.
وفي الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفيمبر الجاري، هاجم مستعمرون، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وأحرقوا 20 مركبة.
وفا
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