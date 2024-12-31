مستعمرون يختطفون فلسطينياً وينكلون به شرق الخليل

وقال الفلسطيني أشرف الحلايقة، إن عددا من مستعمري مستعمرة "آسفر" المقامة على أراضي البلدة، اقتحموا محجرا في منطقة الزعفران، واحتجزوا العاملين فيه وفتشوا جوالاتهم، قبل أن يختطفوا العامل ذياب نمر عودة الحلايقة (48 عاما) ويقتادوه إلى المستعمرة المذكورة، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح، بمشاركة وتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن المستعمرين تركوا الحلايقة عند أحد الحواجز العسكرية شرق المدينة، مصابا برضوض وكدمات وجروح نازفة في مختلف أنحاء جسده، نقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى الخليل الحكومي.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة "قلقة" على مصير أبو صفية والكادر الطبي المرافق له
-
انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى إلى جريمة حرب
-
الأمطار الغزيرة تغرق مئات الخيام بمناطق متفرقة من قطاع غزة
-
بعد كمين بيت حانون .. هذه حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة
-
تفاصيل إضافية عن عملية المقاومة في بيت حانون
-
يديعوت أحرونوت: حماس استعادت قدراتها بمناطقَ وسط غزة
-
إطلاق صاروخين من شمال غزة
-
القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا