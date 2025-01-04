مستعمرون يرعون أغنامهم في ممتلكات الفلسطينيين غرب أريحا

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن عددا من المستعمرين اقتحموا برفقة قطيعين من الأغنام التجمع، وأفلتوها على رزم القش والأعلاف الخاصة بالبدو، ما أدى إلى إتلاف أعلاف الفلسطينيين ، وتخريب ممتلكاتهم.
وأضاف أن ذات المستعمرين داهموا مسكن الفلسطيني محمد سليمان مليحات في التجمع.
وفا
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