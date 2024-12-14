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مستعمرون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-12-2024 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   استولى مستعمرون، اليوم السبت، على نحو 25 رأس بقر شرق مدينة طوباس.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستعمرين استولوا على 25 رأس بقر تعود للفلسطيني جمال حمدان دراغمة قرب قرية تياسير شرق طوباس، واقتادوا القطيع إلى البؤرة الاستعمارية في منطقة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

وبالتزامن مع اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين، التي تنوعت ما بين الاعتداءات على ممتلكاتهم، والاستيلاء على مواشيهم، ومنعهم من الرعي.

وفا
 
gnews

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