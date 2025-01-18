مستعمرون يسرقون أغناما من المعرجات غرب أريحا

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستعمرين من عدة بؤرة استعمارية، تسللوا للتجمع، وسرقوا 53 رأسا من الأغنام تعود ملكيتها للفلسطينية فاطمة سليمان إبراهيم مليحات، وتسكن في أقصى جنوب التجمع.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء هو جزء من سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير البدو الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
وفا
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