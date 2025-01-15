 
الأربعاء 2025-01-15 05:01 م
 

مستعمرون يطاردون المزارعين في مسافر يطا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 03:55 م
الوكيل الإخباري-   هاجم عدد من المستعمرين، اليوم الاربعاء، المزارعين في مسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم بأراضي الفلسطينيين.اضافة اعلان


وقال الناشط أسامة مخامرة، إن المستعمرين طاردوا المزارعين ورعاة الأغنام في منطقة حوارة في المنطقة الشرقية للمسافر، وأطلقوا أغنامهم في أراضي الفلسطينيين، وخربوا أشجار الزيتون والمحاصيل.

وفا
 
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