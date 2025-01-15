مستعمرون يطاردون المزارعين في مسافر يطا

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن المستعمرين طاردوا المزارعين ورعاة الأغنام في منطقة حوارة في المنطقة الشرقية للمسافر، وأطلقوا أغنامهم في أراضي الفلسطينيين، وخربوا أشجار الزيتون والمحاصيل.
وفا
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