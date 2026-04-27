الإثنين 2026-04-27 11:09 ص

مستعمرون يطلقون الرصاص الحي على فلسطينيين شرق بيت لحم

الإثنين، 27-04-2026 09:44 ص
الوكيل الإخباري-  أطلق مستعمرون، اليوم الإثنين، الرصاص الحي على مواطنين في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية ، بأن مستعمرين أطلقوا الرصاص الحي على عدد من المواطنين الفلسطينيين، أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة "جبل هراسة" شرق بيت ساحور، دون أن يُبلغ عن إصابات.

يُشار إلى أن المستعمرين صعّدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق الفلسطينيين في منطقة "هراسة"، بمحاولات سلب الأرض ومنعهم من الوصول إليها.
 
 


ي

غ

