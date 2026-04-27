مستعمرون يطلقون الرصاص الحي على فلسطينيين شرق بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مستعمرين أطلقوا الرصاص الحي على عدد من المواطنين الفلسطينيين، أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة "جبل هراسة" شرق بيت ساحور، دون أن يُبلغ عن إصابات.
يُشار إلى أن المستعمرين صعّدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق الفلسطينيين في منطقة "هراسة"، بمحاولات سلب الأرض ومنعهم من الوصول إليها.
-
