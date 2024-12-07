مستعمرون يعتدون على الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على الفلسطيني زياد شخيدم وأطفاله، وكسروا الخلايا الشمسية، ومحتويات المنزل، وسرقوا العشرات من رؤوس الأغنام التي تم استرجاعها سابقا من قبل الفلسطينيين .
وأشار إلى أن مستعمري البؤرة الاستعمارية القريبة من شرق منطقة البويب، اعتدوا عدة مرات على ممتلكات الفلسطينيين ، بهدف تهجيرهم عن أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري وسرقة الأرض.
وفا
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