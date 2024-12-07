 
السبت 2024-12-07 04:52 م
 

مستعمرون يعتدون على الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 07-12-2024 01:29 م
الوكيل الإخباري-   اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على الفلسطيني زياد شخيدم وأطفاله، وكسروا الخلايا الشمسية، ومحتويات المنزل، وسرقوا العشرات من رؤوس الأغنام التي تم استرجاعها سابقا من قبل الفلسطينيين .

وأشار إلى أن مستعمري البؤرة الاستعمارية القريبة من شرق منطقة البويب، اعتدوا عدة مرات على ممتلكات الفلسطينيين ، بهدف تهجيرهم عن أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري وسرقة الأرض.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يطلع على مشاريع بلدية الرمثا

علم سوريا

عربي ودولي بدء اجتماع إيراني تركي روسي في الدوحة لبحث الوضع في سوريا

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

أخبار محلية اتحاد الجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تعزيز رسالة التطوع لبناء مستقبل أفضل

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحارث بن عمير الأزدي في الزرقاء

ا

أخبار محلية عنان دادر.. طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدى الظروف وسطر قصة نجاح

ا

عربي ودولي الأمم المتحدة تجلي موظفيها غير الضروريين من سوريا

ا

عربي ودولي لبنان.. المصادقة على مشروع قانون لإزالة آثار القصف الإسرائيلي وإعادة الإعمار

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 44,664 شهيدا و105,976 مصابا



 




الأكثر مشاهدة