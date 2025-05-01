الخميس 2025-05-01 11:11 ص
 

مستعمرون يعتدون على ممتلكات السكان في الأغوار الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على ممتلكات إحدى العائلات قرب حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، وسرقوا عشرات رؤوس الماشية للعائلة ذاتها.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن عددًا من المستعمرين خربوا خلايا شمسية تُستخدم للإضاءة، ومزقوا بعض الخيام، كما أعطبوا إطارات صهاريج مياه، وسرقوا عشرات رؤوس الماشية للعائلة ذاتها.

وفي الأسابيع الماضية، زادت حدة اعتداءات المستعمرين على ممتلكات الفلسطينيين، ومحاولة سرقة أغنامهم، في خطة واضحة لتفريغ الأغوار من سكانها.

وفا
 
gnews

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