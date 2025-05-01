مستعمرون يعتدون على ممتلكات السكان في الأغوار الفلسطينية

وأفادت مصادر ، بأن عددًا من المستعمرين خربوا خلايا شمسية تُستخدم للإضاءة، ومزقوا بعض الخيام، كما أعطبوا إطارات صهاريج مياه، وسرقوا عشرات رؤوس الماشية للعائلة ذاتها.
وفي الأسابيع الماضية، زادت حدة اعتداءات المستعمرين على ممتلكات الفلسطينيين، ومحاولة سرقة أغنامهم، في خطة واضحة لتفريغ الأغوار من سكانها.
وفا
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