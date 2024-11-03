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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستعمرون يقتحمون الأقصى
مستعمرون يقتحمون الأقصى
الأحد، 03-11-2024 11:19 ص
الوكيل الإخباري- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

ويشهد المسجد الأقصى منذ فترة اقتحامات متكررة للمستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال ، بالتزامن مع الأحداث الجارية في قطاع غزة وجنوب لبنان .

وفا 
 
gnews

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