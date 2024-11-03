مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.
ويشهد المسجد الأقصى منذ فترة اقتحامات متكررة للمستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال ، بالتزامن مع الأحداث الجارية في قطاع غزة وجنوب لبنان .
وفا
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