 
الخميس 2024-08-08 01:52 م
 
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.

وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين.

 

 

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال النمش الزائف أحدث صيحات عالم التجميل

تحث على الاحتفال بنتائج التوجيهي بعيدا عن المظاهر السلبية

أخبار محلية بلدية مادبا تطلق مبادرة "سنفرح بسلام"

ادارة السير

أخبار محلية حادث سير بين 5 مركبات داخل نفق الداخلية

كابيتال بنك

أخبار الشركات كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في الأردن من مجلةEuromoney

سعر الطن الواحد أصبح 131.008 ديناراً

اقتصاد محلي تخفيض سعر بيع القمح والدقيق لشهر آب

تعبيرية

فن ومشاهير طرح سيارة توم كروز في فيلم ريسكي بيزنس للبيع - صورة

القدس

أخبار محلية البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

أحد مجازر الاحتلال في قطاع غزة

فلسطين صحة غزة: 4 مجازر خلال 24 ساعة





 


 



الأكثر مشاهدة