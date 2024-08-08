مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
صحة غزة: 4 مجازر خلال 24 ساعة
-
فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش
-
الشرطة الإسرائيلية تقرر منع خطيب المسجد الأقصى من دخوله 6 أشهر
-
المطبخ العالمي: مقتل أحد موظفينا في غزة
-
اليوم الـ307 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة
-
الدويري: عملية الفراحين تظهر إعادة القسام بناء قوتها البشرية والعسكرية
-
أوروبا تدين تصريحات سموتريتش بشأن تجويع الغزيين
-
هيئة الأسرى: اعتقال 690 طفلا منذ 7 أكتوبر