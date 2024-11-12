 
الثلاثاء 2024-11-12 01:53 م
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
الثلاثاء، 12-11-2024 01:30 م
الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفا
 
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