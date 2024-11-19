 
الثلاثاء 2024-11-19 11:52 ص
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
الثلاثاء، 19-11-2024 11:18 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية.

وفا
 
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