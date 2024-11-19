مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية.
وفا
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