 
الأحد 2025-02-16 02:03 م
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 16-02-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو يستقبل روبيو في القدس

عربي ودولي وزير خارجية أميركا يلتقي نتنياهو لبحث "استمرار اتفاق غزة"

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في القاهرة يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بقدوم المولودة أمينة: "مبارك إيمان وجميل"

ل

عربي ودولي السعودية تعلق على الأحداث في لبنان

جانب من الجلسة

شؤون برلمانية "إدارية النواب" تناقش آلية تثبيت المعينين على "المكافأة" في دائرة الإحصاءات

بطولة الشباب الرمضانية 2025

أخبار محلية “بطولة الشباب الرمضانية 2025 منافسة كروية وجوائز مميزة”

البحر الميت

أخبار محلية اختتام منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية في البحر الميت

أرشيفية

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى



 




الأكثر مشاهدة