مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وذكرت مصادر ، أن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
وفا
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