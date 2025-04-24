الخميس 2025-04-24 11:24 ص
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 09:19 ص
الوكيل الإخباري- اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، أن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفا
 
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