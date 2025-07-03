مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
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