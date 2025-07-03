الخميس 2025-07-03 11:36 ص
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 03-07-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري- اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي..اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
 
 
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